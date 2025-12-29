Бывший вице-губернатор Кубани Власов получил 11 лет колонии за взятку

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Краснодаре Первомайский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему вице-губернатору Кубани Сергею Власову по делу о получении взятки в размере 3 млн рублей, сообщает пресс-служба судов края.

Он приговорен к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в 90 млн рублей, с лишением права занимать должности на госслужбе и органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок 12 лет.

Следствие и суд установили, что, занимая должность замгубернатора Краснодарского края и курируя, в том числе, Департамент строительства, Власов узнал о том, что генеральный директор НАО "РСК КК" получает незаконное денежное вознаграждение от субподрядных организаций.

"Он высказал требование о передаче ему взятки в виде денег в размере, эквивалентном 50% сумм незаконного денежного вознаграждения, получаемого последним", - информирует пресс-служба судов.

За эти деньги Власов пообещал гендиректору не пресекать его противоправную деятельность и обеспечить бесперебойное финансирование строительных работ, выполняемых НАО "РКС КК", установило следствие. Гендиректор сообщил о поступившем предложении в правоохранительные органы.

18 мая 2024 года Власова задержали сотрудники УФСБ региона в момент получения им взятки в размере 3 млн. рублей.

Вины он не признал, но она была установлена совокупностью исследованных по делу доказательств. Суд признал Власова виновным по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

Приговор в законную силу пока не вступил.

Власов был назначен на должность заместителя губернатора в декабре 2022 года и ушел в отставку в мае 2024 года. На этом посту он курировал работу департаментов строительства, архитектуры и градостроительства, надзора в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

В июле 2024 года Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил Власова под арест.