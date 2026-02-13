Суд попросили предать государству имущество бывшей замгубернатора Кубани Миньковой

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура попросила суд обратить в доход государства имущество бывшей замгубернатора Краснодарского края Анны Миньковой, сообщило надзорное ведомство.

В Прикубанский суд Краснодара направлен иск к бывшей чиновнице и ее родственникам об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, более чем на 330 млн рублей.

Прокурорская проверка установила, что Минькова, пока была замгубернатора, приобрела недвижимость на Кубани и машины, оформляя это имущество на родственников.

"В частности, речь идет о пяти земельных участках, трех жилых домах, четырех квартирах и трех нежилых помещениях общей площадью свыше 7 тысяч квадратных метров, а также шести автомобилях, стоимость которых значительно превышала ее легальные доходы" , - сказано в сообщении.

Минькова с 2004 года занимала должность советника главы администрации Краснодарского края, с 2005 по 2006 год работала заместителем начальника управления по связям с общественностью администрации Краснодара. С марта 2011 года возглавляла управление информационной политики администрации Краснодарского края. На должность вице-губернатора была назначена 28 апреля 2015 года, она курировала социальную сферу региона. 28 октября 2025 года она ушла с должности.

В январе 2026 года стало известно о ее задержании, она была помещена под домашний арест. Ей инкриминируется ч.4 ст.159 УК (мошенничество).