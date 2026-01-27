Задержана экс-замгубернатора Кубани Анна Минькова

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Анну Минькову задержали по подозрению в мошенничестве в сфере здравоохранения, заявили "Интерфаксу" в правоохранительных органах региона во вторник.

Ранее сообщалось, что 28 октября прошлого года вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова, отвечающая за социальную сферу, покинула свой пост из-за личных убеждений.

Минькова с 2004 года занимала должность советника главы администрации Краснодарского края, затем с 2005 по 2006 год работала заместителем начальника управления по связям с общественностью администрации Краснодара. С марта 2011 года возглавляла управление информационной политики администрации Кубани. На должность вице-губернатора была назначена 28 апреля 2015 года.