Путин предложил президенту ОАЭ обсудить ситуацию в Иране

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предложил президенту ОАЭ Мухаммеду Бен Заиду Аль Нахайяну обсудить тематику ближневосточного урегулирования и ситуацию в Иране.

"Актуален также наш диалог в связи с обстановкой на Ближнем Востоке. Мы с вами неоднократно обсуждали положение дел в зоне палестино-израильского конфликта и совместные усилия в целях выправления гуманитарной ситуации в секторе Газа", - сказал Путин в начале встречи с Нахайяном.

"Конечно, мы все внимательно следим и за тем, что сейчас происходит на иранском треке. Все эти вопросы мне бы хотелось с вами обсудить не только в широком, но и в узком составе", - продолжил он.

Говоря о ситуации в секторе Газа, Путин заявил, что принципиальным является решение вопроса, связанного с образованием полноценного палестинского государства, которое сосуществовало бы в мире с Израилем.

По его словам, "это позволит добиться именно устойчивого урегулирования и обеспечить долгосрочную стабильность в регионе".