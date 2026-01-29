Представители Саудовской Аравии и Израиля обсуждают с США ситуацию в Иране

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Чиновники из Саудовской Аравии и Израиля на этой неделе активно посещают Вашингтон для обсуждения ситуации в Иране на фоне угроз со стороны президента США Дональда Трампа, сообщает Axios со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуаций.

По их данным, Белый дом принимает высокопоставленных чиновников оборонных и разведывательных ведомств из этих двух стран.

Израиль намерен поделиться с США разведданными о возможных целях внутри Ирана, тогда как Саудовская Аравия крайне обеспокоена возможной войной в ближневосточном регионе и пытается решить проблему дипломатическим путем.

Отмечается, что Трамп пока не принял решения об ударах и все еще рассматривает вариант с дипломатическим урегулированием ситуации.

Ранее сообщалось, что союзники США на Ближнем Востоке призывают Трампа и власти Ирана к мирному решению вопросов. В частности, в роли посредников пытаются выступать Египет, Саудовская Аравия, Турция, Оман и Катар.

В МИД Ирана сообщили, что 30 января глава ведомства Аббас Аракчи посетит Турцию с официальным визитом. Местные СМИ полагают, что там будут обсуждаться пути урегулирования.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщает, что Оман и Катар пытались добиться заключения соглашения о ненападении между Ираном и США, но их усилия не увенчались успехом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что силовые действия в отношении Ирана чреваты хаосом во всем регионе, подчеркнув, что переговорный потенциал по урегулированию не исчерпан.

Трамп 28 января заявил, что американские военные готовы нанести более сокрушительный удар по Ирану, чем летом 2025 года, если Тегеран не договорится с Вашингтоном по ядерной программе. Госсекретарь США Марко Рубио не исключил, что Вашингтон может нанести превентивный удар по Ирану.

В Иране заявили о готовности ответить на любые действия со стороны США. В частности, в Корпусе стражей исламской революции подчеркнули, что у ВС Ирана есть планы действий на случай любых конфликтных сценариев.