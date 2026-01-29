В Грайвороне супруги пострадали в результате атаки дрона
Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Грайвороне дрон атаковал автомобиль, пострадала супружеская пара, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Бойцы самообороны доставили женщину с баротравмой и мужчину со множественными осколочными ранениями спины, грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в Грайворонскую ЦРБ", - написал он в Telegram.
Мужчину затем переведут на лечение в Белгород, его жена будет лечиться амбулаторно.
Атакованный автомобиль поврежден огнем.