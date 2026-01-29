Поиск

В Грайвороне супруги пострадали в результате атаки дрона

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Грайвороне дрон атаковал автомобиль, пострадала супружеская пара, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Бойцы самообороны доставили женщину с баротравмой и мужчину со множественными осколочными ранениями спины, грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в Грайворонскую ЦРБ", - написал он в Telegram.

Мужчину затем переведут на лечение в Белгород, его жена будет лечиться амбулаторно.

Атакованный автомобиль поврежден огнем.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 января 2026 года Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков Грайворон Белгородская область
