В Грайвороне супруги пострадали в результате атаки дрона

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Грайвороне дрон атаковал автомобиль, пострадала супружеская пара, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Бойцы самообороны доставили женщину с баротравмой и мужчину со множественными осколочными ранениями спины, грудной клетки и закрытой черепно-мозговой травмой в Грайворонскую ЦРБ", - написал он в Telegram.

Мужчину затем переведут на лечение в Белгород, его жена будет лечиться амбулаторно.

Атакованный автомобиль поврежден огнем.