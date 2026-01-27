Поиск

В Белгородской области в результате удара дрона пострадал водитель грузовика

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Борисовском округе Белгородской области дрон ударил по грузовику в селе Зозули, пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Водитель получил баротравму. Он госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода", - написал он в Telegram.

В Шебекине в результате атаки FPV-дрона повреждения получили кровля и фасад производственного здания.

В селе Бочковка Белгородского округа дрон ударил по территории фермерского хозяйства, в здании пробита кровля и посечён фасад.

В Яковлевском округе в селе Триречное от удара беспилотника на территории предприятия поврежден забор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 января 2026 года Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область Борисовский округ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 27 января

Минэкономразвития РФ предложило сделать параллельный импорт постоянным механизмом

Движение по трассе М-7 ограничено из-за массового ДТП

МВД заявило о сокращении числа несовершеннолетних иностранцев в РФ почти на 25%

За год по запросам Москальковой в РФ был возвращен 1851 российский военнопленный

Власти РФ прорабатывают индексацию тарифов "Почты России" с сохранением льгот

 Власти РФ прорабатывают индексацию тарифов "Почты России" с сохранением льгот

Электроснабжение Мурманска восстановлено в полном объеме

 Электроснабжение Мурманска восстановлено в полном объеме

Басманный суд заочно рассмотрит дело Юлии Тимошенко, обвиняемой в фейках о ВС РФ

В I чтении принят проект о прекращении услуг связи операторами по запросу ФСБ

"Почту России" могут докапитализировать для снижения долга
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8256 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 129 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 59 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2509 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });