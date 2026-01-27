В Белгородской области в результате удара дрона пострадал водитель грузовика

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В Борисовском округе Белгородской области дрон ударил по грузовику в селе Зозули, пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Водитель получил баротравму. Он госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода", - написал он в Telegram.

В Шебекине в результате атаки FPV-дрона повреждения получили кровля и фасад производственного здания.

В селе Бочковка Белгородского округа дрон ударил по территории фермерского хозяйства, в здании пробита кровля и посечён фасад.

В Яковлевском округе в селе Триречное от удара беспилотника на территории предприятия поврежден забор.