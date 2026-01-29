Международные резервы России с 16 по 23 января увеличились на $17,8 млрд

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 23 января составили $786,9 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 16 января международные резервы равнялись $769,1 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $17,8 млрд.

Международные резервы - высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.