Международные резервы России с 9 по 16 января увеличились на $16,6 млрд

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 16 января составили $769,1 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 9 января международные резервы равнялись $752,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $16,6 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

МВФ Банк России
