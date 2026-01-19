Международные резервы России с 2 по 9 января не изменились.

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 9 января составили $752,5 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 2 января международные резервы равнялись $752,5 млрд. За неделю их объем не изменился, говорится в сообщении.

Международные резервы - высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.