Международные резервы России с 23 по 30 января увеличились на $39,9 млрд

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 30 января составили $826,8 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 23 января международные резервы равнялись $786,9 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $39,9 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.