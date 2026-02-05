Поиск

Международные резервы России с 23 по 30 января увеличились на $39,9 млрд

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 30 января составили $826,8 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 23 января международные резервы равнялись $786,9 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $39,9 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

МВФ Банк России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Курс биткойна упал ниже $70 тыс. впервые с ноября 2024 года

 Курс биткойна упал ниже $70 тыс. впервые с ноября 2024 года

Объем торгов золотом на МосБирже в январе вырос в 1,9 раза, до 25,6 т

 Объем торгов золотом на МосБирже в январе вырос в 1,9 раза, до 25,6 т

Потребление газа в РФ первые три дня февраля обновляет рекорды для этого месяца

Клиенты Т-Банка испытывают сложности со входом в мобильное приложение из-за сбоя

Нефть Brent подешевела до $67,99 за баррель

Девелопер "Самолет" обратился за господдержкой на 50 млрд рублей

 Девелопер "Самолет" обратился за господдержкой на 50 млрд рублей

Инфляция в РФ с 27 января по 2 февраля составила 0,20%, в годовом выражении ускорилась до 6,5%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8329 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 264 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });