СМИ и онлайн-кинотеатры в 2025 г. оштрафовали почти на 40 млн руб. из-за вредной для детей информации

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Штрафы на сумму около 40 млн руб. были выписаны в прошлом году в отношении СМИ и онлайн-кинотеатров за распространение материалов с нарушением возрастной маркировки, а также распространение среди детей запрещенной в РФ информации, сообщила начальник управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора (РКН) Татьяна Денискина.

Выступая в четверг на круглом столе в Мосгордуме, Денискина напомнила, что РКН осуществляет мониторинг информационного пространства "на предмет распространения запрещенной информации и информации, ограниченной для определённых возрастных категорий детей".

По ее словам, в случае выявления такой информации в материалах СМИ и аудиовизуальных сервисах (АВС) составляются протоколы об административных правонарушениях, выносятся письменные предупреждения о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации и требования в адрес владельцев АВС об устранении нарушений требований законодательства.

"В 2025 году по результатам мониторинга и проведенных мероприятий по контролю в отношении главных редакторов СМИ, редакций СМИ и организаций телерадиовещания и владельцев АВС было составлено 266 протоколов об административных правонарушениях за нарушение порядка распространения среди детей информационной продукции, причиняющей вред их здоровью и развитию. Общая сумма штрафов составила 3,7 млн руб.", - сказала Денискина.

"Кроме того, в отношении указанных лиц, а также владельцев интернет-ресурсов, распространяющий аудиовизуальные произведения, и иностранных агентов составили 95 протоколов за распространение, в том числе среди несовершеннолетних, информации, пропагандирующей либо демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения, а также смену пола и пропаганду педофилии. Общая сумма штрафов составила больше 31 млн руб.", - добавила она.

Также, по ее словам, "по факту пропаганды нетрадиционных отношений учредителю редакции одного СМИ было вынесено одно письменное предупреждение о недопустимости нарушения требований законодательства".

"В 2025 году владельцам АВС за распространение в материалах демонстрации либо пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, а также за нарушение требований 436-го федерального закона ("О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" - ИФ) было направлено 74 требования об устранении выявленных нарушений. Все требования были в установленный срок исполнены", - добавила чиновница.

