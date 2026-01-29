Лавров заявил о готовности РФ содействовать снижению напряженности вокруг Ирана

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Москва готова содействовать разрядке ситуации вокруг Ирана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Поскольку у нас хорошие отношения с Израилем и с Ираном, всегда предлагаем "добрые услуги" в том, что касается необходимости разрядить эту обстановку", - сказал Лавров в интервью турецким СМИ (телеканалу "ТГРТ" и газете "Тюркие").

Он напомнил, что в 2015 году при участии Москвы была достигнута договоренность по ядерной программе Ирана, в том числе путем вывоза в Россию излишков обогащенного урана сверх количества, согласованного для Исламской Республики.

"Сейчас мы готовы сделать что-то подобное. Израильтяне, иранцы и американцы об этом знают. Будем рады помочь избежать очередного обострения ситуации, как это было летом, во время 12-дневной войны, когда бомбили ядерные объекты, находившиеся под контролем МАГАТЭ", - сказал глава МИД РФ.

Лавров выразил надежду на то, что "благоразумие и здравый смысл возобладают, хотя сейчас много прогнозов о том, что очередная атака на Иран неизбежна".

"Слышал, что и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывал к тому, что надо избежать худшего, и что Турция, как и Россия, тоже готова играть посредническую роль. Здесь у нас близкие взгляды, как и по многим другим вопросам", - сказал министр.