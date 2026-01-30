Глава МИД Ирана прибыл на переговоры в Турцию

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Стамбул на фоне угроз президента США Дональда Трампа нанести удары по иранской территории, сообщает IRNA.

В ходе однодневного визита Аракчи встретится с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они обсудят двусторонние отношения и региональные и глобальные вопросы.

Кроме того, Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, они обсудили двусторонние отношения и возрастающую военную напряженность в регионе, сообщает Anadolu.

Западные СМИ сообщают, что визит Аракчи в Стамбул, вероятно, необходим для предотвращения возможных ударов со стороны США. Турецкие дипломаты постараются убедить Тегеран в необходимости пойти на уступки в вопросе ядерной программы, чтобы избежать эскалации кризиса.

В частности, Middle East Eye сообщало со ссылкой на источники, что Эрдоган предложил провести конференцию по видеосвязи между президентами США и Ирана Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом. По словам собеседника издания, Трамп выразил интерес к такому предложению, однако Пезешкиан на него так и не отреагировал. В Анкаре считают, что Аракчи может передать ответ президента в ходе своего пятничного визита.

Ранее сообщалось, что несколько стран Ближнего Востока, в том числе Турция, активно пытаются способствовать урегулированию ситуации мирным путем. По данным некоторых СМИ, официальные лица из Саудовской Аравии на этой неделе посещали Вашингтон, где встречались с администрацией США, а Оман и Катар пытались добиться заключения соглашения о ненападении между Ираном и США, но их усилия не увенчались успехом.

Трамп 28 января заявил, что американские военные готовы нанести более сокрушительный удар по Ирану, чем летом 2025 года, если Тегеран не договорится с Вашингтоном по ядерной программе. Госсекретарь США Марко Рубио не исключил, что Вашингтон может нанести превентивный удар по Ирану.

В Иране заявили о готовности ответить на любые действия со стороны США. В частности, в Корпусе стражей исламской революции подчеркнули, что у ВС Ирана есть планы действий на случай любых конфликтных сценариев.