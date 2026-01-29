Водитель больницы погиб при атаке дрона в Белгородской области

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Водитель автомобиля погиб при атаке украинского дрона по территории больницы в городе Грайворон Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в четверг.

"В результате детонации дрона погиб водитель Грайворонской ЦРБ. В момент атаки он находился внутри машины и как раз собирался выезжать с территории. (...) несмотря на усилия медиков, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью", - написал глава региона в своем телеграм-канале.