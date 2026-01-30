В Думу скоро внесут законопроект о защите от "бабушкиных схем" покупателей недвижимости

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Скоро в Госдуму будет внесен законопроект, направленный на защиту добросовестных покупателей недвижимости, сообщил председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Предполагается в ближайшее время подготовить проект, вносящий изменения в Гражданский кодекс, законодательство о нотариате и об обороте недвижимости", - уточнил он.

Законодательные предложения, "направленные на защиту добросовестных приобретателей недвижимости", обсуждались 29 января на заседании расширенной рабочей группы с участием представителей Росреестра, нотариата, исполнительных органов Московской области, секретариата зампредседателя Госдумы, исследовательского Центра частного права при президенте.