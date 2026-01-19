Поиск

Певица Долина передала ключи от спорной квартиры Лурье

Ключи в руке адвоката Полины Лурье Светланы Свириденко
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Представители Полины Лурье получили ключи от спорной квартиры в Хамовниках, ранее принадлежавшей певице Ларисе Долиной, сообщила "Интерфаксу" адвокат Лурье Светлана Свириденко.

"Ключи нам переданы. С регистрационного учета все снялись", - сказала Свириденко.

В августе прошлого года стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников. История с продажей ее квартиры получила в России широкий общественный резонанс и обратила внимание на массовое распространение мошеннических схем при оформлении сделок купли-продажи недвижимости.

Квартира была возвращена певице решением Хамовнического суда. Покупательница квартиры Полина Лурье оспорила это решение в вышестоящих инстанциях.

16 декабря Верховный суд отменил ранее вынесенные решения и признал право собственности за Лурье. Вопрос о выселении певицы из жилого помещения был направлен на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию Мосгорсуда. В минувшем декабре Мосгорсуд постановил выселить Долину из спорной квартиры.

Как указал Верховный суд, заблуждение одной из сторон в сделке само по себе не является основанием для признания ее недействительной, как это произошло в споре из-за квартиры Долиной.

