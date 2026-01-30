РСТ сообщил о росте продаж туров за рубеж на фоне укрепления рубля

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Укрепление рубля во второй половине января удешевило путешествия за рубеж, что уже привело к росту объемов и увеличению глубины продаж организованных туров на выездном рынке, сообщает пятницу пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Снижение курса доллара всегда позитивно сказывается не только на общем объеме бронирований, но и на их глубине. Больше всего от текущего курса валюты выиграли наиболее популярные направления: Турция, ОАЭ, Таиланд, Мальдивы, Вьетнам, а также Бали, где высокий сезон начинается в июне. По ним видим примерно равный прирост объемов, а также высокий спрос на акции раннего бронирования", - подчеркнул член правления РСТ, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян.

По его словам, туристы, понимая, что курс очень выгоден, и такая ситуация долго не продлится, стараются сделать бронирование сейчас и зафиксировать выгодную цену в рублях.

"По нашей компании мы видим рост продаж на 60% относительно показателей прошлого года, но не связываем его только и исключительно с укреплением рубля. Влияет также расширение предложения и появление новых продуктов", - пояснил эксперт.

Руководитель комитета РСТ по выездному туризму и генеральный директор компании "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов отметил, что туры за рубеж, благодаря укреплению рубля, действительно стали дешевле на 10-20%, чем это было год назад.

"У многих туристов не укладывается в голове, что год назад они отдыхали условно за миллион рублей, а в этом году аналогичный отдых стоит уже 850-900 тыс. рублей. Значительная часть путешественников пользуются выгодным курсом, чтобы заранее спланировать поездку за рубеж", - сказал эксперт.

В то же время, по его словам, на спрос влияют разнонаправленные факторы. В частности, снижение покупательной способности россиян, которые сейчас меньше склонны тратить деньги.

Ранее вице-президент РСТ Дмитрий Горин сообщал, что по 2025 года за рубеж с туристическими целями отправилось примерно 14 млн россиян, что на 14% больше, чем год назад. По его словам, среди главных причин роста выездного туризма - укрепление рубля, расширение международной авиаперевозки, появление новых безвизовых направлений.

Банк России установил на 30 января курс доллара 76 рублей. Это более чем на два рубля или почти 3% меньше, чем на конец декабря. Внебиржевой курс доллара на этой неделе падал ниже 75 рублей впервые за три года. Год назад в январе среднемесячный курс составлял более 100 рублей за доллар.