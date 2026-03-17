Все застрявшие в РФ из-за войны в Иране организованные интуристы вернулись домой

Последствия совместных авиаударов США и Израиля в Тегеране
Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российские туроператоры вывезли всех своих иностранных туристов, которые находились в РФ после начала ближневосточного конфликта 28 февраля, сообщает во вторник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В России на момент начала конфликта находилось небольшое число туристов с Ближнего Востока туроператоров "Интурист", FUN&SUN и Space Travel. Все они благополучно вернулись домой, поскольку авиасообщение со странами Персидского залива начало восстанавливаться. В конце февраля - начале марта въездной поток традиционно низкий, так как высокий сезон для въездного туризма наступает в мае", - говорится в сообщении.

По информации туроператоров, в Россию через ближневосточные аэропорты прибыли до 28 февраля также несколько десятков туристов из стран Юго-Восточной Азии.

"В России на момент начала конфликта находились организованные делегации из Малайзии, Индонезии и Гонконга. Было несколько групп таких гостей, которые путешествовали по заранее утвержденным маршрутам. Ситуация для них сложилась достаточно благополучно. Никто из туристов фактически не застрял, все группы завершили свои программы и покинули страну либо по плану, либо с минимальной корректировкой логистики. Ни о какой эвакуации или экстренном вывозе речи не шло", - сказали в пресс-службе "Интуриста".

Одной группе из Малайзии пришлось возвращаться через Пекин вместо Дубая, уточнили в "Интуристе".

