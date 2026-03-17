На новосибирском племзаводе "Ирмень" отрицают введение карантина

Предприятие ввело предупредительные меры

Пропускной пункт при въезде на территорию ЗАО племзавод "Ирмень" Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Племзавод "Ирмень" (одно из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий Новосибирской области) ввел предупредительные меры в связи в заболеваниями крупного рогатого скота в регионе, информация о карантине на предприятии не соответствует действительности, сообщил "Интерфаксу" председатель "Ирмени" Олег Бугаков.

"У нас карантина нет. У нас предупредительные меры. Карантин - это в Козихе и Новопичугово (оба в Ордынском районе - ИФ)", - сказал Бугаков, уточнив, что предприятие продолжает работать.

Ранее сообщалось, что полиция выясняет обстоятельства нарушений общественного порядка в муниципалитетах Новосибирской области, где установлен карантин из-за заболеваний домашних животных.

"В связи с введенными на территории нескольких муниципальных образований Новосибирской области правительством региона ограничительными мероприятиями из-за обнаруженной инфекции крупного рогатого скота сотрудниками полиции в рамках возложенных на органы внутренних дел полномочий осуществляются необходимые мероприятия, направленные на обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан. По выявленным в настоящий момент случаям нарушений общественного порядка будет проведена проверка", - говорили в управлении МВД по региону.

Ранее очевидцы в соцсетях сообщали о задержаниях в селах Новопичугово и Козиха Ордынского района, где местные жители выступили против изъятия домашнего скота, возможно, контактировавшего с больными животными.

16 марта стало известно о введении режима ЧС из-за заболеваний домашнего скота в Новосибирской области. Кроме того, по распоряжению губернатора Андрея Травнивова в селе Пеньково Маслянинского округа был введен карантин по бешенству.

По словам заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова, в области зафиксировано пять очагов пастереллеза, решение об изъятии животных принято для купирования очагов заболевания, с начала марта новых вспышек пастереллеза в регионе не было. По его данным, на территориях, где введен карантин по бешенству, животные не изымались.

Россельхознадзор оказывает управлению ветеринарии Новосибирской области помощь в предотвращении распространения и ликвидации пастереллеза, вспышки которого были зарегистрированы в ряде населенных пунктов. Проводится профилактическая вакцинация восприимчивых животных, а также мероприятия по пресечению незаконной перевозки животных, которые могут быть носителями возбудителя, сообщала служба. В ведомстве отмечают, что ситуация имеет в основном региональный характер и на текущий момент уже стабилизируется.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что прогноз по недопущению дальнейшего распространения заболевания положительный. Причиной вспышек пастереллеза в ряде населенных пунктов Новосибирской области стали аномальные морозы, пришедшие в Западную Сибирь в январе. Массовость заболевания была вызвана снижением иммунитета животных на фоне стресса, вызванного резкими перепадами температур.

Следственное управление СКР по Новосибирской области инициировало проверку Министерства сельского хозяйства региона из-за вспышки пастереллеза.

ЗАО племзавод "Ирмень" расположено в селе Верх-Ирмень Ордынского района Новосибирской области. Предприятие специализируется на производстве и переработке молока, зерна и мяса. Стадо КРС с общим поголовьем 10,9 тысячи голов, в том числе 3,88 тысячи коров. Ежесуточно надаивает более 120 тонн молока.