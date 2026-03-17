На Лебединском ГОКе самосвал с грузом раздавил "УАЗ", погибли пять человек

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Белгородской области на Лебединском ГОКе результате наезда самосвала на "УАЗ" погибла ремонтная бригада, сообщило предприятие во "ВКонтакте".

"16 марта в карьере Лебединского ГОКа произошел несчастный случай с работниками двух подрядных организаций. Большегрузный самосвал, принадлежащий подрядчику, перевозил горную массу и (наехал - ИФ) на автомобиль "УАЗ". В салоне автомобиля находилась ремонтная бригада другой подрядной организации. Пять человек погибли", - говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть пяти человек (ч. 3 ст. 216 УК), сообщили в СКР. Областная прокуратура сообщила, что контролирует ход расследования и проводит свою проверку.

Лебединский горно-обогатительный комбинат - крупнейшее в России предприятие по добыче и обогащению железной руды, единственный в России и СНГ производитель горячебрикетированного железа, входит в холдинг "Металлоинвест".