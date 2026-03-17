Шойгу заявил, что от угрозы атак БПЛА не защищен ни один регион России

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Динамика развития украинских беспилотников и методы их применения таковы, что ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности, заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на выездном совещании в Екатеринбурге.

"Так, еще недавно Урал был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня уже находится в зоне непосредственной угрозы", - сообщил он.

Секретарь Совбеза отметил, что в Уральском федеральном округе имеется ряд ключевых факторов риска.

"Это промышленный и оборонный потенциал региона, являющегося одним из основных индустриальных центров нашей страны. Здесь сосредоточены стратегические предприятия оборонно-промышленного комплекса объекты энергетики, химической промышленности, крупнейшие разрабатываемые нефтяные и газовые месторождения - все то, что составляет основу экономической безопасности и обороноспособности государства", - сказал Шойгу.

Также Урал располагает протяженной и насыщенной транспортной инфраструктурой, в том числе крупными железнодорожными магистралями и узлами, автомобильными дорогами федерального значения, заявил он.

"Вывод их из строя может нанести не только значительный экономический ущерб, но и дестабилизировать жизнедеятельность крупных агломераций, нарушить цепочки поставок, в том числе имеющие критическое значения для обеспечения специальной военной операции", - сообщил Шойгу.

