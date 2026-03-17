Ракета "Союз" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" вывезена на старт Байконура

Установка ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" на стартовый комплекс космодрома Байконур Фото: Роскосмос/РИА Новости

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" во вторник установлена на стартовом комплексе космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе".

Старт ракеты к Международной космической станции запланирован на 22 марта.

По официальным данным, грузовик "Прогресс МС-33" доставит на станцию 2 500 кг грузов, в том числе 828 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 619 кг контейнеров с рационами питания для экипажа, 393 кг оборудования для ремонта, планового обслуживания и дооснащения станции, 135 кг оснащения для санитарно-гигиенических нужд, 52 кг оборудования для научных экспериментов, 50 кг кислорода для пополнения внутренней атмосферы МКС, 12 кг медицинских средств, в том числе нагрузочные костюмы для профилактики негативного воздействия невесомости.