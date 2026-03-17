В Кремле признают проблему с массовым забоем скота в Новосибирской области

Региональные власти реагируют оперативно в данной ситуации, заявил Песков

Дезинфектор на пропускном пункте на въезде в село Козиха
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Региональные власти оперативно реагируют на ситуацию, связанную с забоем скота в Новосибирской области, заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, есть определенные случаи, где нужна оперативная реакция. Регионы реагируют, они находятся на постоянной связи с федеральным центром", - сказал Песков.

По его словам, "Минсельхоз полностью координирует" действия региональных властей.

16 марта стало известно о введении режима ЧС из-за заболеваний домашнего скота в Новосибирской области. Кроме того, по распоряжению губернатора Андрея Травнивова в селе Пеньково Маслянинского округа был введен карантин по бешенству.

По словам заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова, в области зафиксировано пять очагов пастереллеза, решение об изъятии животных принято для купирования очагов заболевания, с начала марта новых вспышек пастереллеза в регионе не было. По его данным, на территориях, где введен карантин по бешенству, животные не изымались.

Россельхознадзор оказывает управлению ветеринарии Новосибирской области помощь в предотвращении распространения и ликвидации пастереллеза, вспышки которого были зарегистрированы в ряде населенных пунктов. Проводится профилактическая вакцинация восприимчивых животных, а также мероприятия по пресечению незаконной перевозки животных, которые могут быть носителями возбудителя, сообщала служба. В ведомстве отмечают, что ситуация имеет в основном региональный характер и на текущий момент уже стабилизируется.

Ранее Россельхознадзор сообщал, что прогноз по недопущению дальнейшего распространения заболевания положительный. Причиной вспышек пастереллеза в ряде населенных пунктов Новосибирской области стали аномальные морозы, пришедшие в Западную Сибирь в январе. Массовость заболевания была вызвана снижением иммунитета животных на фоне стресса, вызванного резкими перепадами температур.

Дмитрий Песков Новосибирская область
