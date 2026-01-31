Двое взрослых и двое детей погибли в результате пожара в Алтайском крае

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме в городе Камень-на-Оби Алтайского края, погибли двое взрослых и двое детей, сообщает Следственное управление СКР по региону.

"Сегодня ночью в городе Камень-на-Оби в частном жилом доме по улице Республики произошел пожар. Из помещения были эвакуированы четыре человека: двое взрослых и двое детей в возрасте пяти лет и восьми месяцев, которые впоследствии скончались от отравления продуктами горения в реанимационном отделении медицинского учреждения", - говорится в сообщении.

Наиболее вероятная причина возгорания - неправильная эксплуатация печного оборудования.

По данному факту Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Сейчас следователи СКР проводится осмотр места происшествия. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств гибели детей в городе Камне-на-Оби, сообщает краевая прокуратура.