Поиск

Двое взрослых и двое детей погибли в результате пожара в Алтайском крае

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Пожар произошел в ночь на субботу в частном доме в городе Камень-на-Оби Алтайского края, погибли двое взрослых и двое детей, сообщает Следственное управление СКР по региону.

"Сегодня ночью в городе Камень-на-Оби в частном жилом доме по улице Республики произошел пожар. Из помещения были эвакуированы четыре человека: двое взрослых и двое детей в возрасте пяти лет и восьми месяцев, которые впоследствии скончались от отравления продуктами горения в реанимационном отделении медицинского учреждения", - говорится в сообщении.

Наиболее вероятная причина возгорания - неправильная эксплуатация печного оборудования.

По данному факту Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Сейчас следователи СКР проводится осмотр места происшествия. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельств гибели детей в городе Камне-на-Оби, сообщает краевая прокуратура.

Алтайский край СУ СКР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В европейской части России прогнозируется аномально холодная погода

 В европейской части России прогнозируется аномально холодная погода

В Москве на следующей неделе ожидаются сильные морозы

Что произошло за день: пятница, 30 января

ФАС отозвала законопроект о пересмотре уже выданных предписаний с ценовыми индикаторами

Россия готова изучить варианты подключения к проекту "Маршрут Трампа"

 Россия готова изучить варианты подключения к проекту "Маршрут Трампа"

В Казани объявлен план "Буран" из-за аномального снегопада

Москва пообещала принять все меры для защиты судов под российским флагом

Температура в Ленинградской области опустилась до минус 29 градусов

 Температура в Ленинградской области опустилась до минус 29 градусов

В Кремле задались вопросом, планирует ли Киев с боями отбить ЗАЭС
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 425 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8277 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 65 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 132 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 460 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });