Дума приняла закон об однократном штрафе в сутки для владельцев машин без ОСАГО

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект № 1022971-8 об однократном в течение суток штрафе для собственника зафиксированного камерами автомобиля без полиса ОСАГО.

Сейчас статья 12.37 КоАП позволяет выписывать несколько штрафов в день, если нарушение фиксируется неоднократно. Принятый закон ограничивает число штрафов одним в сутки за этот вид правонарушения.

Согласно закону "лицо, совершившее административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, не привлекается к административной ответственности за второй и последующие случаи выявления такого административного правонарушения в течение 24 часов с момента первого выявления такого административного правонарушения".

Закон вступит в силу с момента официального опубликования.

Как говорилось в пояснительной записке, разработка законопроекта обусловлена проводимыми ЦБ, Минфином, МВД и Российским союзом автостраховщиков (РСА) мероприятиями по разработке дополнительного механизма контроля за исполнением владельцами транспортных средств обязанности по страхованию своей гражданской ответственности. Также учтено, что с 1 марта 2025 г. полис ОСАГО исключен из пакета документов при регистрационных действиях, что обостряет необходимость скорейшего введения альтернативного механизма контроля.

"Идея законопроекта заслуживает внимания, поскольку вводимое им регулирование позволит обеспечить соблюдение баланса частных и публичных интересов, а также принципа справедливости при реализации механизма административной ответственности", - говорится в отзыве правительства.

Сейчас за отсутствие ОСАГО предусмотрен штраф в 800 рублей. При повторном нарушении - от 3 до 5 тысяч рублей.

Законопроект в парламент внесла в сентябре 2025 года группа депутатов во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.