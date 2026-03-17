В Новосибирскую область направили рабочую группу во главе с Данквертом

Дезинфекция автомобиля на пропускном пункте на въезде в село Козиха Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В Новосибирскую область по поручению вице-премьера Дмитрия Патрушева направлена рабочая группа во главе с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом, сообщила пресс-служба правительства. В группу также вошли представители Минсельхоза.

"В рамках выезда будут проанализированы принятые на местах меры по обеспечению ветеринарного благополучия крупного рогатого скота", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор сейчас осуществляет надзор за профилактической работой с поголовьем животных, а также мероприятия по пресечению незаконной перевозки животных без ветеринарных сопроводительных документов. Из-за заболевания домашнего скота в Новосибирской области введен режим ЧС. Сообщалось, что пастереллез был выявлен в пяти районах области в шести населенных пунктах, бешенство - более чем в 40 очагах.

Владельцам забитых животных предусмотрена компенсация.

Причиной вспышек пастереллеза Россельхознадзор назвал аномальные морозы в Западной Сибири в январе. Массовость заболевания была вызвана снижением иммунитета животных на фоне стресса, вызванного резкими перепадами температур.

В ряде сибирских регионов началась вакцинация животных против пастереллеза.