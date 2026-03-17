Поиск

Авиакомпании РФ отменили рейсы в Израиль до конца марта

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Азимут" перенесла ближайшие рейсы в Тель-Авив на 29 марта, свидетельствуют данные системы бронирования перевозчика.

Рейсы запланированы из Краснодара, Сочи, Минеральных Вод. При этом еще накануне ближайшие вылеты, на которые продавались билеты, стояли в системе на 21 марта.

Расписание рейсов в Тель-Авив скорректировано "по причине продолжения действующих ограничений на выполнение полетов в Израиль", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Азимута". "Авиакомпания следит за развитием ситуации и оперативно информирует пассажиров об изменении расписания рейсов", - заверили в компании.

Ограничения на полеты в Израиль для авиакомпаний РФ в конце февраля ввела Росавиация в связи с обострением военного конфликта на Ближнем Востоке. Сначала рекомендации ведомства (NOTAM) действовали до 2 марта, затем они продлевались. Так, в сообщении Минтранса от 6 марта говорилось об их пролонгации до 20 марта. Продлевались ли рекомендации в дальнейшем, в Росавиации и "Азимуте" "Интерфаксу" не уточнили.

Вторая летающая в Израиль российская авиакомпания - Red Wings - уже как минимум дважды переносила рейсы в Тель-Авив после введения ограничений. Собеседница агентства, у которой был куплен билет на рейс из Москвы в Тель-Авив на 15 марта, не смогла им воспользоваться, так как рейс отменили. В Red Wings ей предложили оформить возврат денег или перенести вылет на 22 марта, и она выбрала перенос. Через несколько дней и этот рейс был перенесен, на этот раз - на 25 марта. В системе бронирования Red Wings ближайший вылет из Москвы в Тель-Авив стоит на 24 марта.

Кроме "Азимута" и Red Wings рейсы между РФ и Израилем до ограничений выполняла израильская El Al (Тель-Авив - Москва). Они также до сих пор не возобновились.

Израиль Азимут Red Wings
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });