Греф сообщил о планах Сбербанка увеличить годовую прибыль в 2026 году

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2026 году рассчитывает нарастить чистую прибыль по отношению к 2025 году, заявил президент - председатель правления банка Герман Греф президенту Владимиру Путину.

"Мы планируем (в этом году нам будет сложно удержать все параметры, пока загадывать до конца года тяжело), но мы надеемся, что в этом году мы заработаем больше прибыли, чем в прошлом году, чтобы выполнить тоже те целевые показатели по стратегии, которые были перед нами сформулированы", - сказал Греф.

"Мы пока выдерживаем все наши стратегические приоритеты, за все годы мы старались - иногда на грани, тем не менее - выполнять все показатели. Поэтому в целом у нас ситуация нормальная, мы развиваемся. Надеюсь, что все задачи, которые перед нами стоят, мы выполним", - отметил он.

В 2025 году Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) на 8,4% - до 1,694 трлн рублей, с учетом СПОД - на 8,2% - до 1,683 трлн рублей. Чистая прибыль группы по МСФО в 2025 году выросла на 7,9% - до 1,706 трлн рублей.