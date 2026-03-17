Греф сообщил о планах Сбербанка увеличить годовую прибыль в 2026 году

Фото: Александр Казаков/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2026 году рассчитывает нарастить чистую прибыль по отношению к 2025 году, заявил президент - председатель правления банка Герман Греф президенту Владимиру Путину.

"Мы планируем (в этом году нам будет сложно удержать все параметры, пока загадывать до конца года тяжело), но мы надеемся, что в этом году мы заработаем больше прибыли, чем в прошлом году, чтобы выполнить тоже те целевые показатели по стратегии, которые были перед нами сформулированы", - сказал Греф.

"Мы пока выдерживаем все наши стратегические приоритеты, за все годы мы старались - иногда на грани, тем не менее - выполнять все показатели. Поэтому в целом у нас ситуация нормальная, мы развиваемся. Надеюсь, что все задачи, которые перед нами стоят, мы выполним", - отметил он.

В 2025 году Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) на 8,4% - до 1,694 трлн рублей, с учетом СПОД - на 8,2% - до 1,683 трлн рублей. Чистая прибыль группы по МСФО в 2025 году выросла на 7,9% - до 1,706 трлн рублей.

Герман Греф Сбербанк Владимир Путин
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });