Экс-гендиректор АО "Горизонт" стал фигурантом дела о хищении при выполнении ГОЗ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Ростовской области бывший генеральный директор АО "Горизонт", который был задержан по подозрению в организации хищений средств при выполнении гособоронзаказа, будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ по региону.

Такую меру пресечения выбрал следователь. Подследственный после задержания начал активно сотрудничать со следствием и погасил ущерб размере около 16 млн рублей, добавили в управлении.

По версии следствия, бывший генеральный директор АО "Горизонт" в 2023 году давал указания подчиненным сотрудникам вносить в расчетно-калькуляционные материалы предприятия необоснованно завышенные показатели себестоимости производства военной продукции, изготавливаемой в рамках государственного оборонного заказа. На него завели уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ч.2. ст.201.1 УК).

Судя по открытым источникам, АО "Горизонт" - производитель судовых навигационных радиолокационных станций.