Генпрокурор поручил подчиненным тщательно следить за исполнением гособоронзаказа

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Александр Гуцан отметил среди приоритетов надзорного ведомства контроль за исполнением гособоронзаказа, оперативным снабжением войск. Он заявил об этом на торжественном собрании по случаю Дня работника прокуратуры.

"Сейчас они (задачи, стоящие перед прокурорами - ИФ) в первую очередь касаются надзорного сопровождения специальной военной операции. Предстоит продолжить тщательный контроль за исполнением гособоронзаказа, оперативным снабжением войск всем необходимым, соблюдением гарантий для бойцов и членов их семей", - сказал Гуцан.

Он отметил, что важно также сохранять высокий уровень внимания и ответственности к национальной безопасности, противодействию экстремизму и терроризму.

Также он поручил прокурорам совершенствовать антикоррупционную работу, в том числе в сфере обращения в доход государства имущества коррупционеров.

"Будем совершенствовать нашу антикоррупционную работу, чтобы ни один из высокопоставленных лиц не питал иллюзий о своей недосягаемости для правосудия, - сказал он. - В этом контексте еще много предстоит сделать для возмещения причиненного нечистыми на руку чиновниками ущерба, лишения их средств и имущества, полученных преступным путем".