Более 28 тысяч жителей Владивостока остались без электричества

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Во Владивостоке произошло аварийное отключение на электросетях, без света остались более 28 тысяч человек, по факту началась прокурорская проверка, сообщила краевая прокуратура.

О том, что 3 февраля на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) произошла авария, прокуроры узнали из соцсетей.

Авария затронула более 150 многоквартирных и частных домов на улицах 1-я и 2-я Круговая, Алтайская, Амурская, Гоголя, Комсомольская, Некрасовская, Океанский проспект, Уборевича, Уткинская, Уборевича. Также без света оказались семь образовательных учреждений.

Кабельно-воздушная линия 35 кВ Орлиная - Инструментальный завод в Ленинском районе Владивостока аварийно отключилась в 16:04 (9:04 по Москве), сообщил Приморский филиал ДРСК. Специалисты уже определили причину отключения и выполняют аварийно-восстановительные работы. Энергоснабжение в домах возобновят к вечеру.