Более 20 тыс. жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Аварийное отключение электроэнергии оставило без света жителей центра Владивостока, сообщила прокуратура Приморского края.

"Днем в субботу произошла авария на сетях электроснабжения. В настоящее время без света остаются более 22 тыс. жителей домов Ленинского района города Владивостока", - говорится в сообщении.

Надзорное ведомство контролирует ход аварийно-восстановительных работ, а также оценит действия лиц, ответственных за содержание и эксплуатацию электросетей.