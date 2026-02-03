Поиск

В Херсонской области в результате обстрелов погиб человек, еще четверо ранены

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Херсонской области в результате обстрелов один человек погиб и четверо были ранены, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Погиб мужчина 1969 года рождения в Голой Пристани в результате артиллерийского обстрела. В этом же городе из-за сброса боеприпаса с дрона пострадали 52-летняя женщина и 64-летний мужчина.

Еще два человека пострадали после атак украинских дронов на автомобили: на трассе между Новой Збурьевкой и Голой Пристанью ранение получил мужчина 1963 года рождения, в Великой Кардашинке - мужчина 1978 года рождения, добавил губернатор.

