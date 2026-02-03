Поиск

Три человека погибли при обстреле в Херсонской области

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Три человека погибли в результате артобстрела МФЦ и магазина в Новой Каховке (Херсонская область), сообщил губернатор региона Владимир Сальдо во вторник.

"Удар пришелся по гражданской инфраструктуре - МФЦ, продуктовый магазин. Есть погибшие - три человека, в том числе сотрудник администрации. Есть раненые", - написал Сальдо в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что раненым оказывается медицинская помощь, их число он не уточнил. По его словам, обстрел ВСУ вели из артиллерии.

