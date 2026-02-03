Средства ПВО за сутки сбили 99 беспилотников

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток сбили почти сто украинских беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны России во вторник.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 99 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских подразделений в 149 районах.