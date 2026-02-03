Поиск

Новак отметил, что о возможном отказе Индии от нефти из РФ пока есть только публичные заявления

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Россия не получала от Индии сигналов о планах по снижению объемов импорта или отказу от российской нефти, кроме тех, что были сделаны в публичном пространстве, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Только публичные заявления видим. Посмотрим, как будет складываться ситуация", - сказал он.

Новак отметил, что российская нефть остается востребованной на мировом нефтяном рынке.

"Как мы зачастую видим, предложение всегда найдет спрос, потому что баланс (на мировом нефтяном рынке - ИФ) сохраняется", - подчеркнул вице-премьер.

Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о достижении с премьером Индии Нарендрой Моди торгового соглашения, предусматривающего, в частности, снижение пошлин с 25% до 18%. Кроме того, по информации CNN, глава США, согласился полностью отменить дополнительные пошлины для Индии в 25%, введенные им в августе 2025 года за покупку Дели российской нефти. Трамп в сообщении в Truth Social подчеркнул, что Моди пообещал отказаться от нефти из России и начать закупать ее у США и Венесуэлы.

В конце января министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что страна снизила импорт нефти из РФ примерно на 28%, с пикового уровня в 1,8 млн б/с до 1,3 млн б/с. Страна готова и дальше сокращать импорт по мере расширения пула поставщиков: сейчас Индия, по словам Пури, закупает нефть у 41 страны.

По данным министерства торговли Индии, в январе-ноябре 2025 года страна импортировала из России в среднем 1,73 млн б/с.

