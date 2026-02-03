Военные сообщили о массированном ударе по предприятиям ВПК Украины и объектам энергетики

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли ночной массированный удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"Сегодня ночью в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики", - сказано в сообщении Минобороны.

Этим ударом поражены также места хранения и сборки БПЛА дальнего действия противника, говорится в сводке.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - информирует российское военное ведомство.