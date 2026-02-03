Минобороны РФ заявило о продвижении группировки "Восток" в глубину обороны ВСУ

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" в течение суток продвинулась в глубину украинской обороны, на ряде других направлений в зоне спецоперации российские войска улучшили положение, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Горькое, Новое Поле, Староукраинка, Воздвижевка и Зализничное Запорожской области", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в зоне действий группировки армия Украины за сутки потеряла более 420 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей, два склада боеприпасов.

Согласно сообщению Минобороны РФ, подразделения группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю, подразделения группировки "Запад" улучшили тактическое положение. Более выгодные рубежи и позиции заняли подразделения "Южной" группировки.

Группировка "Центр" нанесла удары по живой силе и технике 11 украинских бригад и штурмового полка в районах Доброполья, Белицкого, Гришино в ДНР, Новопавловки, Новоподгородного и Гавриловки в Днепропетровской области. Потери украинских сил в течение суток в зоне ответственности группировки составили свыше 385 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия, сообщило Минобороны РФ.

По информации военных, группировкой "Запад" нанесено поражение живой силе и технике четырех украинских бригад в районах Новоосиново, Гороховатки, Благодатовки, Паламаревки, Петровки, Грушевки в Харьковской области и Красного Лимана в ДНР. Потери украинских подразделений здесь составили свыше 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, артиллерийское орудие, два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.

Как заявили в Минобороны РФ, "Южная" группировка нанесла поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах Белокузьминовки, Закотного, Малиновки, Славянска, Краматорска, Резниковки, Никифоровки и Константиновки в ДНР. За сутки армия Украины потеряла на этих участках до 135 военнослужащих, два танка, четыре бронеавтомобиля, 13 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Таратутино и Покровка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хатнее, Сосновый Бор и Верхняя Писаревка", - сказано в сообщении министерства обороны.

По словам военных, украинская армия потеряла в зоне ответственности группировки до 190 военнослужащих, 12 автомобилей, 11 складов боеприпасов, материальных средств и горючего.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовка, Новоандреевка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 65 военнослужащих", - сообщили в военном ведомстве.

Также на этих участках ВСУ потеряли за сутки боевую бронированную машину, семь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы, сказали в Минобороны РФ.