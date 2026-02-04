Москва выступила против давления на Кубу

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Москва выступает категорически против давления на Кубу, намерена последовательно развивать всестороннее сотрудничество с Гаваной, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы категорически не приемлем односторонние меры санкционного воздействия на суверенное независимое государство, применяемые в обход ООН и положений её устава, а также других норм международного права. Мы решительно осуждаем нелегитимные запретительные шаги в отношении Гаваны, давление на кубинское руководство и граждан этой страны" , - сказала Захарова на брифинге.

"Мы твердо намерены последовательно развивать наше всестороннее сотрудничество во благо народов наших государств, укрепления международной безопасности и стабильности", - подчеркнула Захарова.