Поиск

Москва выступила против давления на Кубу

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Москва выступает категорически против давления на Кубу, намерена последовательно развивать всестороннее сотрудничество с Гаваной, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы категорически не приемлем односторонние меры санкционного воздействия на суверенное независимое государство, применяемые в обход ООН и положений её устава, а также других норм международного права. Мы решительно осуждаем нелегитимные запретительные шаги в отношении Гаваны, давление на кубинское руководство и граждан этой страны" , - сказала Захарова на брифинге.

"Мы твердо намерены последовательно развивать наше всестороннее сотрудничество во благо народов наших государств, укрепления международной безопасности и стабильности", - подчеркнула Захарова.

Мария Захарова МИД РФ Куба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Задержана подозреваемая в нападении на сверстников в красноярской школе

 Задержана подозреваемая в нападении на сверстников в красноярской школе

В Красноярском крае все школы проверят на предмет профилактики буллинга

Россия будет отстаивать свои интересы на фоне движения Японии к ремилитаризации

 Россия будет отстаивать свои интересы на фоне движения Японии к ремилитаризации

Си Цзиньпин пригласил Путина с визитом в Китай в первой половине года

В деле задержанного в перестрелке на Рублевке появился убитый таксист

Сухогруз Baltic Spirit с российской командой направлен на таможенный досмотр в Таллин

В Кремле не планируют делать заявления о ходе переговоров по Украине в Абу-Даби

 В Кремле не планируют делать заявления о ходе переговоров по Украине в Абу-Даби

Путин заявил о пользе безвизового режима для роста деловых контактов между РФ и КНР

 Путин заявил о пользе безвизового режима для роста деловых контактов между РФ и КНР

Москва готова обсуждать возобновление работы генконсульства Болгарии в Петербурге
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 263 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8320 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });