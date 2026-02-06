Дипломаты РФ контактируют с властями Кубы для заправки топливом российских самолетов

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Посольство и Генконсульство России в Гаване внимательно отслеживают ситуацию с российскими туристами на Кубе в связи с появившейся информацией о задержках рейсов отдельных авиакомпаний, сообщают в МИД РФ.

"Вместе с представительством авиакомпании "Аэрофлот" находимся в плотном контакте с кубинскими авиационными властями на предмет гарантированного обеспечения запасов топлива для самолетов российских авиалиний", - говорится в сообщении телеграм-канала Департамента Ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

"На данный момент обращений от ростуристов нам не поступало", - отмечают в ведомстве.

После операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что одной из следующих целей может стать Куба. Позже Трамп подписал указ, вводящий чрезвычайное положение в стране из-за "угрозы" со стороны Кубы и позволяющий Соединенным Штатам вводить пошлины на продукцию из стран, которые намерены продавать или поставлять нефть Гаване.