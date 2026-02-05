Поиск

Путин вручит премии молодым ученым

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг вручит молодым ученым премии в области науки и инноваций за 2025 год.

В этот раз лауреатами премии стали сотрудники Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов им. академика А. А. Бочвара (входит в топливный дивизион "Росатома") Александр Аникин и Павел Мосеев за создание бета-вольтаических источников энергии для автономных летательных систем и космических аппаратов.

Доцент Кубанского государственного университета Дмитрий Бутыльский удостоился награды за разработку мембран и мембранных методов селективного разделения и концентрирования ионов для малореагентной технологии извлечения лития из природных вод и техногенных растворов.

Премию за исследование новых систем бактериального противовирусного иммунитета получил старший преподаватель Сколковского института науки и технологий Артем Исаев.

Ученые МГУ им. М. В. Ломоносова Виктория Ведюшкина, Владислав Кибкало и Глеб Белозеров награждены за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем.

Премия президента учреждена в 2008 году и присуждается за результаты исследований, вносящих значительный вклад в развитие науки, разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, укрепление обороноспособности страны. Ее размер составляет 5 млн рублей.

