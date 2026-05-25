Россия надеется поставлять в Бразилию нефтегазовое оборудование

В Москве ждут, когда бразильская сторона признает российские стандарты в этой сфере

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Поставка Россией в Бразилию оборудования, в том числе, в нефтегазовой сфере, потребует признания в этой стране российских стандартов, российская сторона надеется, что эти барьеры будут устранены, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников после заседания российско-бразильской межправкомиссии в Бразилиа.

"Важно снятие барьеров там, где они есть. Барьеры есть по тому же нефтегазовому оборудованию. Очень важно, чтобы наши стандарты бразильская сторона признала, потому что американцы нас лишили своей сертификации", - сказал он журналистам.

Он отметил, что прежде чем в Бразилию начнут осуществляться поставки нефтегазового оборудования, "очень важно, чтобы признавались наша сертификация и наши стандарты".

В России стандартизацией нефтегазового оборудования занимается АНО "Институт нефтегазовых технологических инициатив" (ИНТИ). Договоренности о признании российских стандартов ранее были достигнуты, в частности, в ОАЭ, ведется работа по признанию стандартов другими странами.