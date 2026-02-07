Военно-Грузинскую дорогу закрыли для проезда грузовиков

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Движение по Военно-Грузинской дороге временно закрыто для грузовых автомобилей в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике в субботу.

Движение большегрузов на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс ограничено в обоих направлениях с 2:40 7 февраля до особого распоряжения, говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.