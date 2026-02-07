Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта возобновлено на Военно-Грузинской дороге, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии в субботу.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 10:30 7 февраля до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Накануне ночью движение по дороге грузовиков приостанавливали из-за непогоды.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.