Родственникам пострадавших при нападении на общежитие в Уфе помогут приехать в РФ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что родственникам иностранных студентов, пострадавших при нападении на общежитие в Уфе, будет оказана помощь в приезде в Россию.

"По ситуации в общежитии БГМУ (Башкирского государственного медицинского университета - ИФ), где произошло нападение на иностранных студентов (...) С родственниками пострадавших связались, сообщили о произошедшим. Окажем содействие в их прилёте в Россию в случае необходимости", - написал Хабиров в субботу вечером в своём канале в мессенджере Мax.

Хабиров отметил, что оказание пострадавшим квалифицированной медицинской помощи находится на его личном контроле. Он добавил, что принимаются меры по усилению охраны образовательных учреждений и предотвращению подобных ситуаций.

В субботу стало известно, что 15-летний подросток с ножом напал в общежитии медицинского университета на улице Репина на проживающих там студентов и нанес нескольким из них ножевые ранения. Пострадавшие доставлены в больницу. Их состояние врачи оценивают как стабильное.

При задержании нападавший оказал сопротивление, были ранены двое сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Злоумышленник также нанес ранения самому себе. Сейчас он находится в медицинском учреждении. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Возбуждено уголовное дело.