Azur Air задержала три рейса из Пхукета в РФ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания Azur Air в субботу корректирует расписание трех рейсов из Пхукета в РФ, все пассажиры размещены в гостиницах, сообщила в субботу пресс-служба перевозчика.

"В течение дня 7 февраля авиакомпания вынужденно - из-за задержки рейсов ZF-2904 Пхукет - Москва и ZF-2903 Москва - Пхукет по технической причине - корректирует расписание некоторых рейсов для минимизации времени задержек по всей маршрутной сети", - говорится в сообщении.

6 февраля лайнер Azur Air, выполнявший рейс ZF-2904 Пхукет-Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за неуборки створок шасси. Посадка прошла в штатном режиме.

Так, изменено время вылета следующих рейсов из Таиланда: ZF-2948 Пхукет - Новосибирск, ZF-2902 Пхукет - Москва, ZF-2952 Пхукет - Москва.

Другие рейсы авиакомпании, в частности, ZF-2972 Пхукет - Красноярск и ZF-2924 Пхукет - Самара, вылетают без задержек, согласно расписанию.

"Представители авиакомпании работают с пассажирами. Всем пассажирам предоставляются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. По состоянию на 18:00 по московскому времени все пассажиры размещены в гостиницах, эта работа реализуется представителями авиакомпании в том числе во взаимодействии с туроператорами", - подчеркивают в пресс-службе.

За последние недели самолет Azur Air Boeing-757 совершил две внеплановые посадки из-за технических проблем, после чего был отстранен от полетов. Еще несколько рейсов были задержаны из-за поломок самолетов и метеоусловий. В том числе рейс Красноярск - Фукуок - на двое суток.