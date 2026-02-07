Поиск

Ректор уфимского вуза рассказал о неадекватном поведении напавшего на общежитие

Ректор уфимского вуза рассказал о неадекватном поведении напавшего на общежитие
Полицейские автомобили у здания Башкирского государственного медицинского университета в Уфе
Фото: Рамиля Салихова/РИА Новости

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Ректор Башгосмедуниверситета Валентин Павлов, прибывший на место ЧП в общежитие в Уфе, сообщил журналистам, что у большинства иностранных студентов, пострадавших от нападения ножевые ранения.

В РоссииПять пострадавших госпитализированы после нападения на общежитие в УфеЧитать подробнее

"Он (нападавший - ИФ) стал вести себя неадекватно, разбил стекло. Группа студентов, с которой он заходил в общежитие, попыталась его остановить, но он выхватил нож и нанес нашим студентам ножевые ранения. Всего пострадали три человека, и в одного он прыснул перцовым баллончиком", - сказал ректор.

По словам Павлова, всем студентам оказана медпомощь, угрозы жизни и здоровью нет.

В субботу стало известно, что 15-летний подросток, вооруженный ножом, в общежитии медицинского университета по улице Репина напал на проживающих там иностранных студентов и нанес нескольким из них ножевые ранения. Пострадавшие доставлены в больницу.

При задержании нападавший оказал сопротивление и ранил двоих сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Злоумышленник нанес ранения и себе. Он в больнице в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Уфа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ректор уфимского вуза рассказал о неадекватном поведении напавшего на общежитие

 Ректор уфимского вуза рассказал о неадекватном поведении напавшего на общежитие

Что произошло за день: суббота, 7 февраля

Шесть человек пострадали во время нападения подростка на общежитие в Уфе

Арестован мужчина, ворвавшийся в детский сад с ножом в Оренбургской области

Над Курской областью за сутки ликвидировано 47 дронов ВСУ

Первый год второй администрации Трампа

 Первый год второй администрации Трампа

Один человек погиб, трое пострадали в результате атаки ВСУ в Курской области
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8346 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });