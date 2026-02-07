Ректор уфимского вуза рассказал о неадекватном поведении напавшего на общежитие

Полицейские автомобили у здания Башкирского государственного медицинского университета в Уфе Фото: Рамиля Салихова/РИА Новости

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Ректор Башгосмедуниверситета Валентин Павлов, прибывший на место ЧП в общежитие в Уфе, сообщил журналистам, что у большинства иностранных студентов, пострадавших от нападения ножевые ранения.

"Он (нападавший - ИФ) стал вести себя неадекватно, разбил стекло. Группа студентов, с которой он заходил в общежитие, попыталась его остановить, но он выхватил нож и нанес нашим студентам ножевые ранения. Всего пострадали три человека, и в одного он прыснул перцовым баллончиком", - сказал ректор.

По словам Павлова, всем студентам оказана медпомощь, угрозы жизни и здоровью нет.

В субботу стало известно, что 15-летний подросток, вооруженный ножом, в общежитии медицинского университета по улице Репина напал на проживающих там иностранных студентов и нанес нескольким из них ножевые ранения. Пострадавшие доставлены в больницу.

При задержании нападавший оказал сопротивление и ранил двоих сотрудников патрульно-постовой службы полиции. Злоумышленник нанес ранения и себе. Он в больнице в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.