Девять человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Прикамье

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Девять человек пострадали во время возгорания в многоквартирном доме в городе Чайковский (Пермский край), сообщил глава Чайковского городского округа Алексей Агафонов в своем телеграм-канале в субботу.

Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Карла Маркса. "Пострадали девять человек, в том числе дети. Двое находятся в больнице, в том числе ребенок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - написал чиновник.

По его словам, все службы сработали оперативно. Пожар потушен.

"Пострадавшим при необходимости будет предоставлено временное жилье из маневренного фонда. Пока за помощью в жилье не обратились", - отметил глава округа.

