Транскам открыли для всех видов транспорта

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Северной Осетии после расчистки дороги возобновилось движение всех видов транспорта на участке Транскавказской автомагистрали, сообщили в региональном управлении МЧС.

"В связи с расчисткой дорожного полотна и возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке "населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля" в обоих направлениях с 14:00 по Москве", - говорится в сообщении.

Дорогу перекрывали в полночь из-за непогоды.

Транскам - единственная дорога, которая соединяет Россию с Южной Осетией.